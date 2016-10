Secção: Atualidade

Presidente da CGD não entrega declaração de rendimentos

Tempo de leitura: 1 m

António Domingues tem um parecer dos órgãos internos da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que sustenta que não está obrigado a entregar a declaração, avança a SIC.

O canal de televisão adianta que «sabe que o presidente do banco público depositou uma declaração de incompatibilidades na Inspeção-Geral de Finanças». O atual presidente da CGD é o mais bem pago da última década. António Domingues recebe 423 mil euros brutos por ano, o que totaliza um salário mensal de cerca de 30 mil euros, montante pago 14 vezes, como presidente do banco estatal.

A partir de janeiro, António Domingues vai poder acumular a pensão a que tem direito pelos descontos efetuados ao longo da carreira contributiva no BPI. A 30 de maio, e na sequência do convite de António Costa para liderar a CGD, António Domingues formalizou a sua saída do BPI, onde era vice-presidente, e onde esteve durante 27 anos. A lei consagra o direito a Domingues de trabalhar depois de se reformar, como já acontece noutros casos.