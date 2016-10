Secção: Atualidade

Portugal tem as quartas melhores estradas da Europa

Tempo de leitura: 2 m

As estradas portuguesas são as quartas melhores da União Europeia (UE), segundo o quadro de indicadores relativo aos transportes na UE e em que Portugal ocupa o 20º lugar, divulgado pela Comissão Europeia.

As estradas portuguesas estão avaliadas com 5,91 pontos (a média da UE é 4,77), em quarto lugar depois da Holanda (6,14), França (6,05) e Áustria (5,99 pontos). Por outro lado, Portugal completou já em 2014 a sua rede rodoviária principal da TEN-T (Rede Transeuropeia de Transportes), ocupando desde então o primeiro lugar da tabela neste indicador e que partilha com Espanha, França e Áustria.

Portugal, com 5,44 pontos tem também uma avaliação acima da média (5,10) no que respeita à qualidade do transporte aéreo, correspondendo ao 13º lugar na tabela. A qualidade das infraestruturas portuárias é avaliada em 5,15 pontos (a média da EU é 5,14), estado Portugal no 12º lugar da tabela e das ferroviárias em 4,16 e 16º lugar (UE 4,30).

O painel destaca ainda que, em 2014, estava 95 por cento da rede ferroviária convencional principal concluída, com Portugal a ocupar o 3º lugar da tabela, mas as redes ferroviárias de alta velocidade (0 por cento concluída) e marítima e fluvial (24 por cento concluída) «necessitam de muito desenvolvimento».

No que respeita à avaliação dos consumidores, o grau de satisfação face ao transporte urbano está em Portugal (76,1) abaixo da média da UE (78 pontos), o que corresponde ao 19º lugar do “ranking”. Por outro lado, a satisfação dos utilizadores de transportes ferroviários é pontuada com 76,6 pontos (UE 72,2), o que coloca o país em 15º lugar.

A pior avaliação e a segunda mais baixa depois de Espanha (76,9) é feita pelos utilizadores dos transportes aéreos, com 80,3 pontos (UE 82,6, correspondendo ao 22º lugar da tabela).