Secção: Atualidade

“O poder da comunicação para os territórios” debatido em Longroiva

Tempo de leitura: 1 m

Ricardo Costa, diretor-geral de informação do Grupo Impresa, proprietário do “Expresso” e da SIC, entre outros meios de comunicação, é hoje o orador do jantar debate sobre “O poder da comunicação para os territórios” a realizar no Hotel Termal & SPA Longroiva (Mêda). A iniciativa é promovida pela Territórios do Côa - Associação de Desenvolvimento Regional, com o apoio do município local.