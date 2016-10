Secção: Desporto

Serranos deixaram escapar vitória frente ao Fafe no domingo, em jogo da 12ª jornada da IIª Liga

Sp. Covilhã não perde há quatro jornadas mas continua no fundo da tabela

Luís Pinto marcou o golo do Covilhã no primeiro tempo

O Sp. Covilhã empatou 1-1, no domingo, em Felgueiras, e não perde há quatro jornadas na IIª Liga. Contudo, os comandados de Filipe Gouveia continuam no fundo da tabela, no 18º lugar da geral com onze pontos, os mesmos que o Académico de Viseu.

O encontro da 12ª jornada foi morno e equilibrado, com os serranos a entrarem melhor e a marcarem cedo após vários remates à baliza do Fafe. Aos 19’ a primeira grande oportunidade saiu dos pés de Davidson, que levou a bola ao poste, e, quatro minutos depois, foi Luís Pinto que marcou na sequência de um livre direto. No segundo tempo, os locais continuaram a sentir dificuldades em ultrapassar a organizada defesa do Covilhã, mas lograram a igualdade aos 55’ com Evandro a finalizar da melhor forma um cruzamento da direita de Vasco Cruz. A partida ficou então mais equilibrada, com as equipas a tentarem desfazer o empate, no entanto, a pontaria não esteve afinada.

O Fafe ainda esteve a jogar com mais um elemento a partir dos 79’, após a expulsão de Zarabi, mas nem assim conseguiu alterar o marcador. Os nortenhos somaram o sexto empate no campeonato e os serranos averbaram nas últimas quatro jornadas duas vitórias e dois empates. No domingo, o Sp. Covilhã tem um teste difícil ao receber o promovido Cova da Piedade, atual quinto classificado.