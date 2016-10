Secção: Região

Salão de vinhos exclusivamente dedicado à promoção da região quer repetir o acesso do ano passado

“Beira Interior Vinhos & Sabores” está de volta em novembro

Certame realiza-se ente 18 e 19 de novembro

Está de regresso, em novembro, o certame “Beira Interior Vinhos & Sabores” depois do sucesso da primeira edição, realizada o ano passado. A única feira dedicada aos vinhos da Beira Interior vai decorrer entre 18 e 20 do próximo mês e foi apresentada na Casa das Castas, unidade de enoturismo na Vermiosa (Figueira de Castelo Rodrigo).

A atividade volta a ser organizada pelo município de Pinhel e pela Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI). O “glamour”, marca da primeira edição, também estará presente em 2016, mas este ano «haverá surpresas», antecipou o autarca sem adiantar o que irá acontecer no Pavilhão Multiusos da “cidade falcão”. Rui Ventura não tem dúvidas que esta é uma região com «vinhos de qualidade» e «promover os produtores» é o objetivo desta iniciativa. Com um «saldo muito positivo» da edição do ano passado, o edil acredita que o “Beira Interior Vinhos & Sabores” deste ano «pode ser ainda maior» e trará «um retorno aos produtores». Para isso este ano a organização espera trazer importadores e, aos poucos, conseguir impacto nacional e internacional. «As bandeiras começam por se pôr à porta de casa», considerou o presidente da CVRBI para explicar o objetivo da feira dedicada à região. Para João Carvalho, existe ainda «um problema de identidade» nos vinhos da Beira Interior, que «precisam de se dar a conhecer».

Na sua opinião, «se não se fizer este tipo de eventos com a intenção de promover o que é nosso podemos dar “o ouro ao bandido”». O também produtor de vinhos assume que a iniciativa é uma forma «de alavancar e promover a Beira Interior» e confia nas potencialidades da região «que tem uma capacidade vitivinícola que muitas regiões gostariam de ter, com tudo o que é necessário para ter um bom vinho». Atualmente a Beira Interior tem cerca de 16 mil hectares de vinha e uma produção de 40 toneladas de uvas, estando em curso uma reestruturação total das vinhas para permitir aumentar a capacidade de produção. Crescer no número de certificações também é um dos objetivos e dos atuais 15 por cento a CVRBI tenciona passar para os 20 por cento.

Este ano no “Beira Interior Vinhos & Sabores” vão estar presentes 50 expositores, exclusivamente da região, num salão de vinhos onde haverá degustações, provas comentadas, workshops e sessões de “showcooking”. Está também previsto o seminário ““Vinhos – da Beira Interior para o Mundo”, que se realizará na manhã do dia 19, sobre a importância da internacionalização do sector e terá como oradores Francisco Antunes (Aliança Vinhos de Portugal), Paulo Ramos (Quinta de Paços), Carlos Silva (UDACA – União das Adegas Cooperativas do Dão), Pedro Rodrigues (Instituto Politécnico de Viseu), Edgar Lameiras (Instituto Politécnico de Leira) e João Carvalho (CVRBI – Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior).