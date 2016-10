Secção: Região

Município promove festival dedicado aos produtos locais e um encontro de fotografia e vídeo de natureza em Novembro

Manteigas aposta no Outono

Tempo de leitura: 3 m

«O Outono é rico e uma oportunidade para valorizar Manteigas», afirma José Manuel Biscaia (ao centro)

“Sabe onde o Outono acontece?”, é o convite do município de Manteigas para descobrir a gastronomia, os produtos locais e a natureza do concelho durante o mês de novembro.

Tudo começa com o Festival de Outono, que decorre de 4 a 6 de novembro para divulgar promover a gastronomia (feijoca, cabrito serrano, truta), os míscaros e o património natural do “coração” da Serra da Estrela. Durante os três dias do evento organizado pela empresa Trator Rosa haverá um desfile de moda com criadores locais e as suas coleções de burel (dia 4), uma caminhada e exposição de identificação de cogumelos silvestres (dia 5), um workshop infantil culinário e sessões de “showcooking” com os chefs Valdir Lubave e Manuel André e a mini chef Rosarinho Sampaio (dia 5). No dia seguinte será a vez de alunos e professores da Escola Profissional de Hotelaria de Manteigas e da mini chef Nair partilharem as suas receitas e truques. O Festival de Outono, que terá lugar na praça municipal, contará ainda com um magusto (dia 6) e as atuações de Miguel Araújo (dia 4) e dos Cais Sodré Funk Connection (dia 6) no pavilhão gimnodesportivo. Durante o evento será lançada a primeira cerveja de castanha, produzida pela Rose Beer. A empresa de Pombal terá em Manteigas 400 litros para prova e venda.

Para dia 12 está agendada a VIª Reunião de Outono dos Amicos Silvestres, atividade que inclui um passeio micológico, um almoço temático e uma mesa redonda sobre micogastronomia, entre outras atividades. Sete dias depois começa o Imaginature – IIIº Festival de Fotografia e Vídeo de natureza. Até dia 20, mais de uma centena de fotógrafos amadores e profissionais vão aproveitar os contrastes da paisagem natural de Manteigas nesta altura do ano. Estão programadas sessões teóricas, exposições e saídas de campo, numa delas os participantes vão fotografar o nascer do sol na montanha. Serão ainda divulgados os vencedores do XXXº concurso fotográfico de Manteigas que registou este ano 39 concorrentes e 198 trabalhos apresentados.

Para o presidente do município, estas atividades provam que em Manteigas «o Outono é rico e uma oportunidade para valorizar ainda mais atrativos como nossa gastronomia, a paisagem e o desporto de aventura». Na conferência de imprensa de apresentação destes eventos, realizada na sexta-feira, José Manuel Biscaia adiantou que «a Serra da Estrela não é só Inverno e neve, é também um quadro vivo das quatro estações do ano e o Outono em Manteigas é mais uma comemoração porque a serra é um templo da natureza». O edil revelou ainda que o concelho tem registado nos últimos anos mais visitantes fora da época de neve: «É um novo figurino de turistas, de ambiente, da natureza e da aventura, e é para esse tipo de turismo que devemos direcionar a nossa estratégia de promoção», declarou José Manuel Biscaia.