Investimento de 4 milhões de euros criará 18 postos de trabalho diretos e cerca de 50 indiretos

JOM vai abrir portas na Páscoa

Empresário justificou escolha da antiga fábrica da Gartêxtil pela «sua centralidade e boa visibilidade»

Tal como O INTERIOR avançou na edição da semana passada, a antiga Gartêxtil vai albergar uma nova superfície comercial já no início do próximo ano. A JOM, empresa que se dedica à comercialização de produtos para a casa, vai ocupar parte das instalações da antiga fábrica, na Avenida de São Miguel, na Guarda-Gare.

O projeto foi apresentado em conferência de imprensa na semana passada, numa sessão que contou com a presença do empresário Joaquim Oliveira Mendes e do presidente da Câmara Álvaro Amaro. O investimento de 4 milhões de euros visa «fixar a população com a criação de maior riqueza; aumentar emprego com a criação de 18 postos de trabalho diretos e cerca de 50 indiretos; diminuir as assimetrias regionais; e incluir a Guarda no eixo do interior da JOM (Vila Real, Guarda, Covilhã e Castelo Branco)», enumerou Joaquim Oliveira Mendes, para quem a cidade mais alta já fazia parte dos planos da empresa há oito anos. Para Álvaro Amaro esta é «uma prenda pelos três anos de mandato, que vem acrescentar aos cinco F’s da Guarda os cinco vetores da empresa». A saber «credibilidade, responsabilidade, competitividade, trabalho e dedicação», segundo o empresário.

O espaço terá um total de 4.500 metros quadrados, incluindo a loja e o armazém, mas a intenção passa ainda por ampliar a parte posterior do edifício, bem como alugar uma área para um restaurante e outras duas áreas para atividades. O empresário revelou que há cerca de oito anos, quando nasceu a ideia de abrir uma loja na Guarda, a JOM recebeu uma proposta da autarquia de cedência de um espaço na PLIE – Plataforma Logística da Guarda. «Mas não quisemos, pois queríamos uma loja de venda direta ao público, por se tratar de uma área de compras de família», justificou o fundador do grupo, acrescentando que desta vez a empresa tinha «a possibilidade de adquirir um terreno do município ou o espaço da antiga Gartêxtil, tendo-se optado pela segunda hipótese». A escolha do local deveu-se à «sua centralidade, boa visibilidade e bom “outdoor”, estando situado à entrada da cidade», adiantou o empresário.

O stand e a área de lavagem de automóveis vão manter-se e haverá ainda uma zona de lazer dedicado ao bowling. Quanto ao recrutamento dos funcionários será feito através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), onde os interessados devem estar inscritos para poderem concorrer. Fundada em 1990, a JOM é uma rede de lojas que se dedica à comercialização de um grande conjunto de produtos para casa, como móveis, colchões, têxteis, sofás, iluminação, eletrodomésticos, salamandras, termoventiladores e acessórios. Em 2015 a empresa faturou 34 milhões de euros, estando previsto aumentar a receita para 40 milhões este ano. Na região, a JOM conta atualmente com uma loja em Castelo Branco e na Covilhã. No próximo ano, vai abrir uma em Vila Real e Porto, além da loja guardense.