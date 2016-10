Secção: Em Foco

Empresário Paulino Subtil pede renda mensal de 1.000 euros para utilização do António dos Santos

Aluga-se campo do Mileu

Terreno foi vendido pelas Finanças em dezembro de 2015

O antigo campo de futebol do Mileu Guarda Sport Clube está para alugar por 1.000 euros por mês, de acordo com um anúncio publicado no site OLX. O negócio é promovido pelo atual proprietário, o empresário Paulino Subtil, que adquiriu o terreno no final de 2015 num leilão das Finanças por 40.001 euros.

Fonte próxima do empresário de Pombal admitiu a O INTERIOR que «alguns clubes da cidade já manifestaram interesse no equipamento» e que a intenção é vender o espaço «numa fase posterior». Com 13.300 metros quadrados, o antigo campo António dos Santos, situado no parque industrial da cidade, «pode ser melhorado para a prática do futebol por parte das escolinhas e das camadas jovens», acrescentou a mesma fonte, segundo a qual o proprietário optou pelo aluguer «para o investimento não estar parado». «O objetivo de Paulino Subtil é vender, não agora, mas daqui por uns tempos», adiantou. Em dezembro de 2015, um euro a mais bastou ao empresário para comprar o terreno e colocar fora de joga a autarquia, que tinha oferecido 40 mil euros.

O espaço, que inclui bancada lateral, balneários e bar, foi vendido no terceiro leilão online organizado pela Direção de Finanças da Guarda, não tendo aparecido interessados até então. O campo estava penhorado por uma dívida de 117 mil euros do clube ao fisco. O Mileu, emblema de um bairro da cidade, foi executado pelo fisco há mais de 16 anos, quando a equipa principal disputou o Nacional da IIIª Divisão e nunca declarou os ordenados dos jogadores. Em 2015 a dívida ascendia a 116.937 euros e para a liquidar as Finanças colocaram o campo de futebol à venda, inicialmente por 274.570 euros, mas os dois leilões realizados ficaram desertos. Perdido o terreno, o clube viu-se obrigado a suspender o futebol sénior e esta época já não se inscreveu no Distrital da IIª Divisão.