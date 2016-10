Secção: Atualidade

Pedro Dias terá sido visto na Galiza

Tempo de leitura: 2 m

Segundo noticia o "Jornal de Notícias", novos testemunhos garantem ter visto um homem igual a Pedro Dias, que esteve em negócios na cidade de Xinzo de Limia (Ginzo de Lima), na província de Ourense, na Galiza. O jornal "La Region" avança que conduzia um veículo BMW de cor escura. A suspeita ganha força com testemunhos idênticos que surgiram na localidade vizinha de Sandiás.

Roberto Castro, autarca de Ourense, já garantiu que a Guardia Civil irá analisar todas as denúncias e recolher dados com vista à detenção do fugitivo português. Acrescentou ainda que as forças de segurança de Ourense estão a colaborar desde o início com as autoridades portuguesas para resolver este caso. «É um homem com conhecimentos de sobrevivência e não podemos descartar nada. É possível que possa estar na província», sublinhou.

As últimas informações conhecidas sobre a fuga de Pedro Dias situam-se em Fermentões, Sabrosa. O suspeito terá pernoitado de sábado para domingo num armazém agrícola. Os proprietários aperceberam-se da porta arrombada e alertaram as autoridades. A GNR esteve no local a investigar.

Fermentões situa-se a cerca de três quilómetros da quinta situada em Celeirós do Douro, em Sabrosa, onde foi roubado um jipe na segunda-feira.

O homem suspeito de matar um militar e um civil, em Aguiar da Beira, distrito da Guarda, além de ter causado ferimentos a outras duas pessoas, uma delas também militar da GNR, tem sido procurado pela GNR e pela Polícia Judiciária desde o dia 11 de outubro.