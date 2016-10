Secção: Atualidade

DBRS mantém Portugal acima de "lixo"

A DBRS manteve a classificação de Portugal um nível acima de “lixo”. A agência canadiana continua a ser a única das quatro consideradas pelo Banco Central Europeu que avalia Portugal em grau de investimento, uma condição essencial para o BCE incluir títulos de dívida no programa de compras e para que estes sejam aceites nas operações de refinanciamento.

A manutenção deste “rating” é fundamental para que o país continue a ser contemplado nesse programa de compra de dívida do BCE. Na última análise à economia portuguesa, em abril, a agência de notação financeira manteve uma perspetiva estável ao “rating”.

Essa perspetiva já era uma indicação de que Portugal deveria permanecer com uma nota de BBB (“low”), o primeiro nível de investimento, acima do “lixo”. Ainda assim, a DBRS tem-se mostrado preocupada com o crescimento fraco da economia portuguesa, chegando a admitir, em agosto, que o crescimento abaixo do previsto do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre aumentava a pressão sobre o “rating” atribuído a Portugal.

Horas antes de ser conhecida a decisão da DBRS, o primeiro-ministro, António Costa, tinha manifestado tranquilidade e otimismo. «Não é um assunto que me tenha apoquentado. Acho que toda a evolução da situação financeira em Portugal só pode conduzir a que a comunicação de logo seja positiva. Não ficarei surpreendido com isso. Acho normal. Só ficará surpreendido quem tem andado há vários meses à espera que o diabo chegue e pode ser que se surpreenda mais uma vez pela não chegada do diabo», declarou o primeiro-ministro, esta sexta-feira, no final do Conselho Europeu, em Bruxelas.