Secção: Atualidade

Portugal tem o terceiro maior défice do PIB e a terceira maior dívida pública da UE

Os números são do Eurostat e permitem fazer o ranking dos maiores défices e das maiores dívidas públicas da União Europeia em 2015.

Portugal fica, nos dois casos, no top três do pódio, com o terceiro maior défice em relação ao PIB (-4,4 por cento) e a terceira maior dívida pública em relação ao PIB (129 por cento).

De acordo com gabinete oficial de estatísticas da UE, o défice português só é batido pelos 7,5 por cento da Grécia e pelos 5,1 por cento de Espanha. Na média da zona euro, o défice foi de 2,1 por cento e na UE (2,6 por cento em 2014) a 28 ficou nos 2,4 por cento (3 por cento em 2014).

No caso da dívida pública, Portugal fica apenas atrás da Grécia (177,4 por cento), e da Itália (132,3) com a média da zona euro nos 90,4 por cento (92 por cento em 2014) e na UE a 28 nos 85 por cento (86,7 por cento no ano passado).

Comparando os números de 2014 e 2015, Portugal acompanha a tendência de quebra da média europeia, uma vez que o défice do ano passado foi de 7,2 por cento e a dívida pública estava nos 130,6 por cento.

No quadro comunitário, os níveis mais baixos de dívida publica foram registados na Estónia (10,1 por cento) e Luxemburgo (22,1 por cento). Já no que respeita ao défice, há quatro países com excedentes orçamentais: Luxemburgo (1,6 por cento), Alemanha (0,7 por cento), Suécia (0,2 por cento) e Estónia (0,1 por cento).