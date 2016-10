Secção: Atualidade

TAP pede mais tempo para pagar dívida

Tempo de leitura: 2 m

A TAP quer mais sete anos para pagar a dívida de 120 milhões de euros que tem com cinco bancos, contraída no final do ano passado, quando viveu uma situação limite, conta o “Público” esta sexta-feira. O sucesso da privatização da empresa estará dependente da renegociação da dívida da TAP.

O governo de Pedro Passos Coelho tinha-se comprometido em amortizar esta dívida, mas essa promessa não chegou a ser cumprida. Devido a isso, as conversas com as instituições financeiras, para a renegociação da dívida da TAP, não tiveram o arranque mais fácil, revela o matutino.

A TAP está a pedir aos bancos que os 120 milhões sejam devolvidos de forma faseada, durante o período de sete anos, com uma taxa de juros a rondar os 3,5%. Este empréstimo foi contraído quase em cima da assinatura do contrato de venda de 61% da transportadora aérea ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman.

“Público” apurou junto de três fontes ligadas a este dossier que nas reuniões com membros já do segundo executivo de Pedro Passos Coelho foi garantido aos bancos que os financiamentos seriam liquidados a muito curto prazo, assim que os privados entrassem com dinheiro na TAP. Porém, não existe nenhum documento escrito que ateste este compromisso.

Quando o dinheiro dos privados chegou mesmo a entrar na transportadora, este não foi encaminhado para a amortização desses créditos. Na época, havia urgência em pagar dívidas a fornecedores, nomeadamente à gestora aeroportuária ANA, e em investir na operação da empresa. Daí algumas das resistências apresentadas pelos bancos na renegociação da dívida.

Segundo o matutino, tanto dentro do Governo, como da Atlantic Gateway, estas resistências já estão a ser encaradas como passado, havendo uma forte expectativa de que as negociações cheguem a bom porto.