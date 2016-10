Secção: Atualidade

Evento BMW na Matos & Prata até domingo

Tempo de leitura: 1 m

A Matos & Prata, concessionário BMW para o distrito da Guarda, está a realizar até domingo uma exposição/venda de automóveis a «preços convidativos».

«Temos 136 viaturas de serviço e de demonstração, nossas e da própria marca, a preços bastante acessíveis. São carros seminovos, com poucos quilómetros e a garantia de novo, com garantias de quatro e dois anos e manutenções incluídas», adianta José Prata, administrador do grupo Matos & Prata, sedeado na Póvoa do Mileu (Guarda).

O empresário refere que o evento, que começou esta quinta-feira, é realizado todos os anos, alternadamente na Guarda e em Castelo Branco. «São oportunidades de negócio. A BMW é a quarta marca mais vendida no país e quem quer estar nos primeiros lugares tem que fazer este tipo de ações e estar perto dos clientes», acrescentou o responsável.

José Prata sublinha que os potenciais compradores podem beneficiar de reduções de preços «da ordem dos 2.600 a 2.700 euros nalguns veículos». Na sua opinião, o evento está a ser aproveitado por «quem pretende comprar um carro de uma gama habitualmente menos acessível». O administrador da empresa acredita também que será uma oportunidade para «antecipar a penalização do Imposto Sobre Veículos (ISV) no próximo ano, sendo que o Orçamento de Estado refere uma subida de três pontos em média, além do aumento do selo, o que é preocupante para o setor».