Secção: Atualidade

Governo preocupado com falta de coordenação nas buscas por Pedro Dias

Tempo de leitura: 2 m

Passados nove dias dos homicídios em Aguiar da Beira, sem a captura do suspeito, surgem críticas à falta de estratégia operacional.

De acordo com o "Diário de Notícias", a descoordenação das forças policiais envolvidas na "caça" ao suspeito está a causar crescente preocupação no governo. O impasse mantém-se, com informações contraditórias a virem a público e um evidente fracasso operacional. Pedro Dias continua por capturar. Ontem à noite, a GNR realizava buscas em localidades do distrito de Vila Real, próximas do local onde o fugitivo abandonou um carro que tinha roubado.

O ex-secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SG-SSI), juiz conselheiro Mário Mendes, avisa a sua sucessora, a procuradora Helena Fazenda, que «faz parte das suas competências promover mecanismos de coordenação» em casos «desta gravidade que são uma ameaça à segurança pública». O magistrado sublinha que «o alarme público em causa, em que ainda estão vidas de pessoas em perigo, tendo em conta o nível de violência revelado pelo suspeito, exige medidas extraordinárias. Toda a ajuda é necessária».

Também a ministra da Administração Interna não tem escondido a sua preocupação. O seu gabinete confirma que «diariamente a sra. ministra tem telefonado à PJ para colocar à disposição todos os meios e recursos das polícias sob a sua tutela». Aparentemente sem resultado visível. No terreno, não tem havido coordenação entre a investigação da Judiciária e a GNR, que tem a sua própria operação em campo. Não tem havido sequer reuniões para definir táticas operacionais.