Bilhete Postal

Ordens e pessoas

Um amigo pergunta-me o que mais desejo da minha Ordem dos Médicos. Respondi-lhe que fosse útil, que tivesse soluções para a profissão, que resolvesse com tempo os nossos conflitos, já agora que trouxesse bom senso, que utilizasse os mais experientes, os que já tiveram filhos e netos para refletir sobre as fronteiras, os pontos de aspereza. A Ordem nossa, como as dos outros, tem de tornar-se menos lóbi e mais reguladora. As Ordens de todos têm de trabalhar para que o sentido corporativo se dilua no sentido da eficiência dos sistemas públicos e na qualidade dos sistemas privados sem a batota que tudo permite ao Estado e tudo legisla sobre os privados. As Ordens devem funcionar também como entidades que pensam a estratégia e a política das funções que desempenhamos. A Ordem dos Médicos deve interferir nos currículos médicos, vigiar a formação dos médicos, produzir exames que credenciem quem os desejar. Deve discutir com as Faculdades e as suas feiras de vaidades para que se formem médicos mais capazes. Os protagonistas fazem mais do que mandam fazer e a liderança em saúde será de quem mais saberes e quem mais técnicas e quem mais desempenhos for capaz.

A Ordem útil não trata das minhas férias e do meu lar, mas empenha-se na solução disciplinar em tempo útil, nos abusos de autoridade, no absentismo, na exigência em ciência e publicação. Uma Ordem recusa a utilização abusiva em proveito próprio das funções de uns tantos, recusa a existência de serviços de um homem só, luta por serviços competitivos com a Europa, percebe a importância da melhor formação e do melhor desempenho. Os médicos recebem para trabalhar nas suas várias vertentes e não para uns explorarem outros, para uns impedirem a evolução de terceiros, para fazerem exames com parâmetros de favor ou de maldade. Há hierarquias e há urbanidade e há zelo, e há respeito e há que melhorar e adaptar as nossas qualidades em atendimento, em utilização informática, em apoios de profissionais que reduzam as tarefas que não nos competem.

Por: Diogo Cabrita