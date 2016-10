Secção: Desporto

Golo de Soares no último minuto do prolongamento garante passagem a quarta eliminatória da prova

Sp. Covilhã segue em frente na Taça de Portugal

Tempo de leitura: 2 m

Soares deu vitória moralizadora aos comandados de Filipe Gouveia

O Sp. Covilhã apurou-se, na sexta-feira, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal ao eliminar o Freamunde, também da IIª Liga, com um golo no último minuto do prolongamento.

Os serranos surgiram em campo com vontade de vencer o jogo, trocando melhor a bola e muito aguerridos na frente, mas sentiram dificuldades em ultrapassar a defensiva visitante. Durante a primeira metade os locais foram os únicos a procurar o golo, através de Medarious, Zé Pedro e Diarra. Por sua vez, o Freamunde jogou sempre longe da área adversária e foi muito permissivo no meio campo, sem criar qualquer lance de perigo. No reatamento, os visitantes subiram mais no terreno, mas os serranos continuaram com maior dinâmica ofensiva e a dar trabalho à defesa forasteira. Harramiz viu Marco tirar-lhe a bola ao segundo poste, Davidson fez a bola passar junto ao poste e, em duas jogadas confusas na área, os “leões da serra” assustaram.

Pouco depois, o Freamunde foi equilibrando a partida e criou perigo através de bolas bombeadas para a área e de bolas paradas, mas sem consequência pelo que o empate a zero perdurou até ao final do tempo regulamentar. No prolongamento, o Covilhã foi a única equipa a criar perigo, com Chaby e Ponde a protagonizarem ocasiões flagrantes. O golo da vitória chegou quando toda a gente já contava com as grandes penalidades. Aos 119’, Soares cabeceou à trave e, na emenda, selou a continuidade dos locais na Taça.

O sorteio da 4ª eliminatória realiza-se amanhã.