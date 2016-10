Secção: Região

Documentário sobre Chernobyl vence CineEco

“A Suplicação - Vozes para Chernobyl” foi realizado pelo luxemburguês Pol Cruchten

“A Suplicação - Vozes para Chernobyl”, do luxemburguês Pol Cruchten, sobre «o mundo de Chernobyl», foi o filme vencedor do 22º CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que terminou sábado em Seia.

Baseado no livro homónimo da escritora Svetelana Alexievitch, o documentário sobre o impacto desta catástrofe ganhou o Grande Prémio do certame, no valor de 2.000 euros. O Prémio Lusofonia foi atribuído ao filme “Aquamazonida”, de João Leite, uma média-metragem sobre o rio Amazonas. “Os Guardiões da Água. Carnia Revolta-se”, de Giulio Squarci (Itália), sobre como uma pequena comunidade dos alpes italianos reage ao processo de privatização das águas, venceu o Prémio Antropologia Ambiental e o Prémio Educação Ambiental foi para “O Normal é Mais Que Um Filme”, de Renee Scheltema (África do Sul), que descreve “uma viagem pelo mundo à procura das melhores soluções para salvar o planeta e inverter o declínio global”.

O CineEco atribuiu ainda o Prémio de Curtas-Metragens Internacionais (“Uma Eco Quinta no Teto do Mundo”, do italiano Giovanni Ortolani), o Prémio Médias, Séries, Documentários e Reportagens de Televisão (“SOS na Ilha de Santa Maria”, uma reportagem da RTP de Jorge Almeida) e o Prémio Lusofonia Panorama Regional (“100 Anos de Urgeiriça”, uma coprodução luso-britânica de James Ramsay Cameron). Já o Grande Prémio da Juventude foi para “Furacão (Ouragan)”, de Cyril Barbancon, Jacqueline Farmer e Andy Byatt (França). Organizado anualmente pelo município de Seia, o CineEco teve como tema “Nuclear: Não Obrigado!” e reuniu cerca de 100 filmes a concurso oriundos de mais de 20 países.