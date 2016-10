Secção: Sociedade

Medicina é o curso mais preenchido na Universidade da Beira Interior e Enfermagem no Politécnico da Guarda

UBI e IPG com 96 novos alunos na terceira fase

Cerca de 520 estudantes fazem agora parte do politécnico guardense

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) vai acolher mais 46 novos alunos, colocados na terceira fase de acesso ao ensino superior. Já na Universidade da Beira Interior (UBI) entraram mais 50 estudantes. Os resultados foram divulgados na passada sexta-feira.

Por ocupar há apenas uma vaga em Ciências do Desporto na UBI, curso que colocou mais alunos (oito) nesta terceira fase, e Gestão, também na universidade covilhanense, com uma vaga ainda disponível. Desta forma, a UBI poderá contar com cerca de 1.471 novos alunos, que entraram nas três fases do concurso nacional de acesso ao ensino superior, embora ainda não seja conhecido o total de matriculados. Desse número, cerca de 170 escolheram Medicina, curso com maior número de inscritos. Por sua vez, Engenharia Civil e Química são os cursos com menos procura. No entanto, António Fidalgo, reitor da UBI, afirma que este «é o ano em que temos mais alunos inscritos no segundo ciclo (mestrado)». Além disso, «aumentámos a componente nacional e temos feito um esforço assinalável na internacionalização, o que nos leva a ter muitos estudantes estrangeiros», acrescenta o responsável.

No caso do IPG todas as vagas já foram preenchidas e o curso que teve mais alunos nesta terceira fase foi Desporto, que conta com mais sete estudantes. Ao todo, este ano o Politécnico da Guarda conta com cerca de 520 novos estudantes, sendo que Enfermagem continua a ter a maior procura, tendo ficado completo na segunda fase de acesso. Tal como na UBI, também aqui o curso de Engenharia Civil é o que regista menos alunos, contando com o número mínimo de dez. Segundo Constantino Rei, presidente do IPG, estão abertas 130 vagas para alunos estrangeiros, que «têm sido ocupadas à medida que eles vão chegando». Sobre o número total de novos estudantes matriculados no ano letivo de 2016/17, o responsável revela que «não difere muito» do ano anterior.