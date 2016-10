Secção: Em Foco

JOM compra antiga Gartêxtil

A Avenida de São Miguel, na Guarda-Gare, vai acolher uma grande superfície dedicada aos produtos para casa, nas instalões da antiga fábrica de confeções, e um novo supermercado do grupo Sonae que deverá abrir no próximo ano no espaço da Domingos Alves da Silva

A JOM, empresa que se dedica à comercialização de produtos para a casa, vai ocupar parte das instalações da antiga fábrica de confeções Gartêxtil, na Avenida de São Miguel, na Guarda-Gare. Este é o investimento anunciado ontem pela autarquia.

Segundo O INTERIOR apurou, o grupo fundado em Guimarães por Joaquim Oliveira Mendes adquiriu o espaço por 1,2 milhões de euros, vai criar 25 novos postos de trabalho na sua 19ª loja no país, que terá 6.000 metros quadrados, num investimento total de mais de 2 milhões de euros. As obras de adaptação do espaço começam em dezembro, com alterações profundas à estrutura, nomeadamente com a construção de um piso comercial sobre o atual parque de estacionamento, estimando-se que a JOM abra na Guarda na Páscoa. No local vão manter-se o stand e área de lavagem de automóveis, bem como uma zona de lazer dedicado ao bowling. No âmbito desta remodelação está também prevista a criação de um restaurante com 300 metros quadrados, que, no futuro, será alugado. Fundada em 1990 e com mais de 20 anos no mercado, a JOM é uma rede de lojas que se dedica à comercialização de um grande conjunto de produtos para casa, como móveis, colchões, têxteis, sofás, iluminação, eletrodomésticos, salamandras, termoventiladores e acessórios. Atualmente, a JOM tem uma loja na Covilhã.

Há outro investimento em perspetiva para a Avenida de São Miguel. Trata-se de um Continente Bonjour que deverá abrir portas no próximo ano nas instalações da empresa Domingos Alves da Silva & Irmãos (foto em baixo). Esta sigla engloba uma rede de supermercados do Grupo Sonae dedicada exclusivamente à venda de produtos e bens alimentares, existindo atualmente 54 lojas em Portugal. O espaço terá mais de mil metros quadrados e zona de estacionamento, encontrando-se em fase de aprovação por parte da autarquia guardense. O INTERIOR contactou o gabinete de comunicação da Sonae, que, até à hora do fecho desta edição, não respondeu às questões colocadas, nomeadamente sobre quantos postos de trabalho vão ser criados e qual o investimento previsto.