Secção: Atualidade

Novos 24 centro de saúde em 2017

Tempo de leitura: 2 m

O Governo vai mandar construir 34 centros de saúde no próximo ano. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo ministro da Saúde.

Segundo Adalberto Campos Fernandes já foram feitos 34 protocolos com autarquias para aquela que será a «maior vaga de construção de centos de saúde, em 2017».

Aos jornalistas, o secretário de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Araújo, especificou que a construção destes novos centros de saúde conta com verbas de fundos europeus. Paralelamente, os protocolos com as autarquias, que muitas vezes cedem os terrenos, permitem que o processo de construção seja mais rápido e que do ponto de vista fiscal tenha mais benefícios, acrescentou. Embora sem especificar, Fernando Araújo adiantou que a maioria destes 34 centros de saúde serão construídos de raiz e mais de metade se situará na zona de Lisboa. Cada protocolo como cada câmara corresponderá a um centro de saúde.

O secretário de Estado adiantou que algumas obras já começaram este ano e a maioria demorará entre 12 e 14 meses a ficar concretizada. Fernando Araújo disse ainda que cada centro de saúde custará em média mais de um milhão de euros, o que significa que o orçamento global para esta obra ficará acima dos 34 milhões de euros.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, dos 34 centros de saúde previstos, no âmbito dos protocolos assinados este ano, 23 serão na região de Lisboa e Vale do Tejo, oito na região centro, um no norte, um o Algarve e um no Alentejo.

O total de centros de saúde a ser construídos (34) é superior ao verificado nos últimos seis anos: entre 2010 e 2015 foram construídos, respetivamente, 12, 13, 14, 12, 6 e 5 novos centros de saúde. Só na região de Lisboa, foram construídos no mesmo período 6, 3, 8, 1, 3 e 2 centros de saúde, números muito inferiores aos 23 contratualizados este ano, segundo os mesmos dados do ministério.