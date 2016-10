Secção: Atualidade

Buscas por suspeito de crimes de Aguiar da Beira continuam

Tempo de leitura: 2 m

De acordo com o "Diário de Notícias", as buscas pelo suspeito dos crimes de Aguiar da Beira continuam focadas no distrito de Vila Real e localidades limítrofes, afirmou a GNR, ressalvando que «a primeira prioridade» é garantir a segurança das populações. «Estamos mais focados na zona de Vila Real, sabendo que continuamos a exercer ações também nos distritos limítrofes, tanto a norte como a sul», disse à Lusa o porta-voz da GNR, major Marco Cruz.

Segundo a mesma fonte, a «prioridade continua a ser a segurança das populações mais isoladas, principalmente nos distritos de Viseu, Aveiro e Guarda».

O porta-voz da GNR acrescentou que os comandos territoriais «têm trabalhado muito no sentido de procurar o principal suspeito», continuando a «investigação criminal e a recolha de indícios».

Ontem, a GNR informou que a viatura que terá sido furtada pelo suspeito foi avistada em Vila Real, a pouco mais de cem quilómetros do local onde ocorrera o furto do veículo. «Um carro patrulha da GNR cruzou-se com a viatura furtada na zona industrial de Vila Real. A patrulha ainda foi atrás da viatura durante algum tempo mas perdeu-lhe o rasto», disse a mesma fonte.

Horas antes, a GNR afirmara que um homem, que tudo indica ser o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira, tinha sequestrado um casal de idosos numa residência em Moldes, Arouca (distrito de Aveiro) e roubara a viatura de um deles, pondo-se em fuga. «Todas as opções estão em aberto, mas há fortes suspeitas de que seja o mesmo indivíduo que anda a monte», disse à Lusa o tenente-coronel Vendas Alves, da GNR de Aveiro, adiantando que o casal de idosos identificou o agressor como sendo o presumível homicida.