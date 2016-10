Secção: Atualidade

Autoridades admitem que homicida de Aguiar da Beira possa ter fugido para Espanha

A Polícia Judiciária (PJ) não coloca de parte a hipótese que Pedro João Dias, de 44 anos, suspeito de matar um militar da GNR e um civil em Aguiar da Beira, tenha escapado para Espanha. Esta sexta-feira ao “Expresso”, fonte da investigação assegurou que não foi enviada qualquer equipa para o país vizinho.

O jornal Salamanca 24 Horas noticiou ontem que toda a província salmantina está em alerta, tendo sido dada atenção especial aos aeródromos – já que o suspeito sabe pilotar aeronaves – e que já está ser pedida a colaboração das populações para que avisem as autoridades, caso avisem o suspeito.

Contudo, segundo o “Expresso”, ao contrário do que foi noticiado na noite de quinta-feira, Pedro João Dias não foi detetado na zona de Salamanca, a mais de duzentos quilómetros de distância de São Pedro do Sul, o último local onde foi visto pela GNR.

Fonte da PJ citada pelo semanário explica que «se tal tivesse acontecido teria sido acionado um mecanismo internacional», de forma a articular as investigações com as autoridades do país vizinho.

Pedro João Dias está em fuga desde a madrugada de terça-feira. É suspeito de ter morto Carlos Caetano, 29 anos e militar da GNR, e de ter ferido com gravidade Pedro Pinho Dias, 41 anos. Durante as primeiras horas de investigação, as autoridades encontraram no local mais duas vítimas civis: uma gravemente ferida e outra já morta.

Chegaram a estar destacados 200 operacionais nas buscas pelo suspeito. Entretanto, na quarta-feira ao começo da noite, a Guarda Nacional Republicana suspendeu as buscas entre São Pedro do Sul e Arouca.

Pedro João Dias nasceu em Angola, mas cresceu em Arouca. Terá recebido treino militar e estava referenciado por furto. Quem o conhece diz que andou metido «em algumas aventuras» - mas nada do género de que é agora suspeito.