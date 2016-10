Secção: Desporto

Campeonato de Portugal

Gouveia sobe ao quarto lugar

Tempo de leitura: 1 m

O Desportivo de Gouveia recebeu e venceu no domingo a frágil Académica SF – a secção de futebol da Associação Académica de Coimbra – por 4-0 em encontro da sexta jornada da série D do Campeonato de Portugal.

Num jogo onde a diferença de recursos e de objetivos das duas equipas foram demasiado óbvios, os locais adiantaram-se no marcador aos 16’ por Diego. Num primeiro tempo de quase sentido único, em direção à baliza dos estudantes, os gouveenses dominaram e voltaram a marcar perto do intervalo, com Lanzinha a fazer o segundo golo aos 43’. O 3-0 surgiu aos 55’ com Ambrose a sentenciar literalmente a partida. Contudo, Abdoulaye ainda marcou o quarto aos 69’ – o avançado já conta seis golos na prova – e estabeleceu o resultado final. O Desportivo de Gouveia alinhou com Bolas, Edson, Tuca, Oumar, Elvis, Diego (Dany, 62’), Copas, Otávio, Ambrose (Ednilson, 73’), Lanzinha (Helder Teodoro, 73’) e Abdoulaye.

A equipa do distrito da Guarda ocupa agora a quarta posição da geral em igualdade com o Anadia, ambas com 10 pontos. Na próxima jornada, agendada para dia 23 em virtude de nova eliminatória da Taça da Liga, os comandados de Jorge Cardoso têm um teste importante, já que viajam até à Gafanha, o líder da série D com apenas uma derrota e cinco vitórias.