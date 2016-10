Secção: Desporto

Serranos deixaram zona de despromoção graças a vitória sobre o Famalicão por 2-1

Segunda vitória do Sp. Covilhã

Davidson selou resultado na transformação de grande penalidade

O Sp. Covilhã alcançou no domingo a segunda vitória na IIª Liga e a primeira em casa ao derrotar o Famalicão por 2-1.

Este jogo em atraso da nona jornada teve uma primeira parte morna, com as equipas a não arriscarem muito. O Famalicão, há três jogos sem ganhar, apostou numa estratégia defensiva que possibilitou à equipa de Filipe Gouveia chegar mais facilmente ao meio campo adversário, embora em jogadas quase sempre inconsequentes e em que faltou objetividade. Aos 5’, Mércio impediu que Zarabi inaugurasse o marcador e, depois, Gilberto e Davidson atrapalharam-se na área. Aos 20’ o árbitro assinalou falta de Gilberto sobre Chico na área e, na conversão do penálti, Medeiros abriu o ativo. Dez minutos depois, os locais chegaram à igualdade num cabeceamento de Harramiz, ao segundo poste, a finalizar um canto de Chaby.

O segundo tempo começou com os covilhanenses ao ataque e o avançado são-tomense podia ter marcado novamente, mas o seu remate saiu ao lado do poste. O Famalicão respondeu com um pontapé de Feliz por cima da barra e, aos 54’, o Covilhã podia ter marcado não fosse a boa intervenção do guardião Gabriel perante Mike. A pressão deu resultado aos 83’ numa grande penalidade assinalada por derrube de Davidson na área, que o próprio se encarregou de converter. Já perto do apito final, o avançado brasileiro podia ter aumentado a vantagem, só que a bola passou por cima da barra. Com esta vitória o Sp. Covilhã deixou a zona de despromoção (é agora 17º com 9 pontos), tendo ainda um jogo em atraso. Na passada quarta-feira, os serranos empataram (0-0) em casa frente à Académica.