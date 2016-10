Secção: Cultura

A vez de Peter Murphy no TMG

Ex-vocalista dos Bauhaus está em Portugal com a digressão “Stripped”

Depois de Lloyd Cole, é a vez de Peter Murphy subir ao palco do Teatro Municipal da Guarda (TMG) sábado à noite para um dos quatro concertos agendados para Portugal.

O ex-vocalista dos lendários Bauhaus volta a pisar território nacional, depois de ter atuado no festival Vilar de Mouros, em agosto, e de em maio ter passado pelo Porto e Lisboa. O motivo desta mini digressão é “Stripped”, um concerto que inclui temas da banda britânica e da sua posterior carreira a solo, num total de 40 anos. Peter Murphy (1957) é um dos nomes referência do rock gótico dos anos 80, tendo marcado uma geração com temas como “Bela Lugosi is Dead”, “Kick in the Eye” ou “Strange Kind of Love”. Em 1984, o músico encetou um projeto chamado Dali’s Car com Mick Karn, ex-membro dos Japan. Após esta breve experiência, em 1986 Peter Murphy iniciou uma promissora carreira a solo com o primeiro álbum “Should the world fail to fall apart”, em que se afastou do estilo musical dos Bauhaus e explorou uma via mais pop que lhe granjeou novos admiradores em todo o mundo. Dois anos depois atingiu o auge da popularidade com o segundo álbum a solo, intitulado “Love Hysteria”, que incluiu singles como “All night long”, “Indigo Eyes” e “Cuts you Up”, temas que consagraram Peter Murphy com um compositor talentoso.

Neste concerto intimista na Guarda o britânico terá dois convidados muito especiais: Emilio Zeff China (baixo e violino) e John Andrew (guitarra). O espetáculo está marcado para as 21 horas e está esgotado há algum tempo mas o TMG adianta que hoje (dia 13) poderá haver «alguns bilhetes» à venda na bilheteira do Teatro Municipal. Antes da cidade mais alta, o músico atua amanhã no Convento São Francisco, em Coimbra. No domingo sobe ao palco da Casa da Música, no Porto, e na segunda-feira estará na Aula Magna, em Lisboa.