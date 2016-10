Secção: Em Foco

O recém-eleito secretário-geral das Nações Unidas tem raízes nas Donas (Fundão) e é apontado como um político que «não esqueceu o interior»

António Guterres, um beirão na ONU

António Guterres foi eleito secretário-geral das Nações Unidas por unanimidade

A escolha de António Guterres para secretário-geral das Nações Unidas tem motivado aplausos e elogios por parte de várias personalidades e instituições portuguesas. O ensaísta Eduardo Lourenço não ficou indiferente e considera este acontecimento o «mais importante» para Portugal, «pelo menos desde a Revolução de Abril». A afirmação foi feita perante o próprio António Guterres, na cerimónia em que o filósofo recebeu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva.

A Universidade da Beira Interior (UBI), que em 2010 distinguiu António Guterres com o doutoramento “honoris causa”, também já felicitou o novo secretário-geral da ONU. O reitor da universidade beirã fala de António Guterres como «um político de convicções, honrando no exercício do poder os princípios normativos que defendeu e praticou dos quais se destacam a solidariedade social, o entendimento e a cooperação entre os povos, o progresso económico pela aposta nas pessoas e o diálogo como método de atuação». António Fidalgo vê ainda o político como o «que mais promoveu o desenvolvimento da Beira Interior» e lembrou que foi durante o seu governo que «medidas estruturantes para a região foram tomadas». O professor referiu-se à autoestrada A23, à extensão do gás natural ao eixo Elvas, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, à criação da Faculdade de Ciências da Saúde ou à construção da Barragem do Sabugal, «elemento fundamental» do regadio da Cova da Beira.

Já a Assembleia Municipal da Covilhã aprovou por «unanimidade e aclamação» um voto de congratulação a Guterres, que tem raízes familiares na aldeia de Donas, no Fundão. Na proposta apresentada pelo presidente da Assembleia Municipal, José Armando Serra dos Reis, e subscrita por todos os eleitos pode ler-se que, «em boa hora o nosso concidadão se candidatou e com muito brilho defendeu a sua propositura». Para o presidente da Câmara do Fundão, a vitória de António Guterres é «um motivo de orgulho e um dia histórico para o nosso concelho». Paulo Fernandes não poupa elogios e refere que o também antigo presidente da Assembleia Municipal do Fundão é «um dos homens mais brilhantes deste país e uma pessoa que se declara de coração como sendo da nossa terra e, em concreto das Donas, onde ainda vive a sua mãe. Ele é seguramente o homem certo no momento certo para, numa situação muito complexa, conseguir puxar por todos para existir um mundo com mais paz, justiça, igualdade e desenvolvimento».

A casa museu de António Guterres, nas Donas, vai ter novas instalações e a cereja no topo do bolo para o edil seria ser o próprio a inaugurá-las. António Guterres foi recomendado para secretário-geral das Nações Unidas pelo Conselho de Segurança desta organização, por unanimidade e aclamação, na quinta-feira passada. O primeiro objetivo do antigo primeiro-ministro já está traçado «olhar para o futuro e que esse futuro tem de ser para unir, não pode ser para dividir», declarou recentemente. António Guterres fará hoje o primeiro discurso na Assembleia-Geral da ONU, em Nova Iorque, depois da sua aclamação para secretário-geral da organização.