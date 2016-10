Secção: Atualidade

Mais de um terço dos portugueses sem rendimentos para as necessidades

Mais de um terço dos portugueses não tem rendimento suficiente para satisfazer as necessidades e 16 por cento recorre ao crédito para as cobrir, segundo um inquérito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado na terça-feira.

Nesta análise sobre literacia financeira, 35 por cento dos portugueses responderam que nem sempre têm dinheiro para cobrir as suas necessidades e 16 por cento admitiram que já recorreram ao crédito para as satisfazer. Assim, Portugal fica acima da média dos países da OCDE, em que 27 por cento dos inquiridos admitem não ter rendimentos suficientes para satisfazer as necessidades básicas e 14 por cento recorreram ao crédito para as cobrir. Portugal fica também acima da média, mas apenas ligeiramente, do conjunto dos 30 países que responderam ao inquérito, em que 34 por cento dos inquiridos responderam não ter rendimento para cobrir as suas necessidades e 20 por cento admitiram recorrer ao crédito.

Este é um dos pontos onde Portugal se destaca pela negativa, mas na avaliação geral de literacia financeira o país fica ligeiramente acima da média geral e da OCDE, embora os níveis gerais sejam «bastante baixos», considera a instituição. Num total de 21 pontos, em áreas que combinam conhecimento, atitudes e comportamentos, a média do conjunto dos 30 países que responderam ao inquérito é de 13,2 pontos, enquanto a dos países da OCDE é de 13,7 pontos. Portugal fica acima da média, com 14 pontos, mas, ainda assim, a OCDE considera que «há uma margem significativa para melhoria» em todos os países.