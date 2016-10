Secção: Atualidade

Alemanha reforça segurança

Tempo de leitura: 1 m

A polícia alemã reforçou hoje a segurança nas estações de comboio e aeroportos, na sequência da suspeita da preparação de um ataque à bomba por parte de um jovem sírio, que continua a monte desde ontem.

Segundo o "Expresso", um dia depois do início da operação em Chemnitz, na região da Saxónia, o Ministério da Administração Interna comentou que o país continua na «mira do terrorismo internacional», enquanto a polícia federal informou ter sido reforçada a vigilância, pelo menos, até segunda-feira, sobretudo em «infraestruturas críticas».

A definição refere-se a aeroportos, estações de comboios e outros edifícios e locais relacionados com prestações de serviços básicos para a população, como centrais elétricas e redes de distribuição de água.

O suspeito de planeamento de um ataque é Jaber Albakr, um sírio nascido em janeiro de 1994, e que, segundo a imprensa local, chegou no ano passado à Alemanha e solicitou asilo. A polícia detonou, de forma controlada, explosivos encontrados no apartamento do jovem e crê que o homem possa ser perigoso e desconhece onde está e se está armado.

Pela parte do Ministério da Administração Interna não foi descartada a hipótese de a Alemanha ser alvo de ataques, como os ocorridos em França e na Bélgica.

Mas a operação antiterrorista de ontem mostrou que as forças de segurança alemãs «estão muito atentas».