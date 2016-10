Secção: Desporto

Campeonato de Portugal

Gouveia traz empate da Anadia

Tempo de leitura: 2 m

O Desportivo de Gouveia empatou 1-1 no terreno do Anadia no passado domingo e voltou a pontuar após a pesada derrota caseira infligida pelo Águeda na semana anterior.

Em jogo da quinta jornada da série D do Campeonato de Portugal, os visitantes estiveram a perder desde cedo, com os locais a abrirem o marcador aos 24’ por Kactchana, num período de pressão intensa sobre o último reduto do campeão distrital da Guarda em título. Contudo, o sentido de jogo inverteu-se no segundo tempo com os gouveenses a aproveitarem o menor pendor ofensivo do Anadia para mostrarem que estavam ali para, pelo menos, repartir pontos. O “atrevimento” acabou por ser coroado com um golo de Abdoulaye aos 65’. Estava feito o empate que perdurou até ao apito final, muito por culpa da resistência defensiva do Gouveia perante a avalanche ofensiva da equipa do distrito de Aveiro nos derradeiros minutos do jogo para conseguir os três pontos. De resto, os serranos acabaram reduzidos dez unidades após a expulsão de Márcio aos 84’, por acumulação de cartões amarelos.

Nesta partida o técnico gouveense Jorge Cardoso fez alinhar Bolas, Edson, Tuca, Oumar, Elvis (Ednilson, 21’), Diego, Copas, Octávio, Lanzinha (Márcio, 75’), Abdoulaye e Ambrose (Dani, 75’). Destaque também para o quinto golo do avançado Abdoulaye no campeonato. Após esta jornada, o Desportivo continua numa posição tranquila na tabela classificativa ocupando a sexta posição com 7 pontos, em igualdade pontual com o Pampilhosa, e no domingo recebe a Académica SF no Municipal do Farvão.