Serranos dominaram encontro em que os vimaranenses só conseguiram marcar em cima dos 90’

Sp. Covilhã conquista primeira vitória em Guimarães

Treinador Filipe Gouveia conseguiu vitória moralizadora

E à décima jornada, disputada no domingo, o Sp. Covilhã conseguiu a primeira vitória na IIª Liga ao bater, em Guimarães, o Vitória B por 2-1.

Os visitantes, penúltimos da geral com apenas dois pontos, entraram pressionantes perante uma formação vitoriana reforçada pelo guardião Miguel Silva e pelos avançados Vigário e Bruno Mendes, oriundos da equipa principal. O Vitória começou a surgir perto da baliza contrária a partir doo quarto de hora, mas o Covilhã continuou a sair com perigo e teve a primeira ocasião de golo aos 29’, num remate de Chaby defendido por Miguel Silva, após assistência de Ofori. Cinco minutos depois, o médio cedido pelo Sporting chegou mesmo ao golo após ter ganhado espaço junto à meia-lua para desferir um remate que entrou junto ao poste direito da baliza, deixando o guardião vitoriano sem reação.

Ao contrário do que seria de esperar, os locais não reagiram, pelo que os covilhanenses continuaram a dominar no início do segundo tempo. Ponde esteve perto do golo aos 50’ e Davidson aumentou a vantagem aos 56’, num remate cruzado fora do alcance de Miguel Silva, enganado por um ressalto. O Guimarães acordou e fez recuar o Covilhã para a sua área nos últimos 15 minutos para dar a volta ao resultado. Neste período o árbitro invalidou os golos de Haman (77’) e de Ricardo Carvalho (79’), tendo a equipa local marcado o tento de honra em cima dos 90’ pelo recém-entrado Rui Gomes. Após esta jornada, o Sp. Covilhã continua na 21ª posição, com cinco pontos, e ontem – já depois do fecho desta edição – recebeu a Académica num jogo em atraso da sexta jornada.