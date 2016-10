Secção: Sociedade

Novos órgãos sociais foram empossados na passada quarta-feira e querem reconciliar os estudantes com o organismo que os representa

Nuno Pereira preside à Associação Académica da Guarda

«É preciso olhar para os problemas sociais dos alunos que se agravaram nos últimos anos», disse Nuno Pereira

Nuno Pereira é o novo presidente da Associação Académica da Guarda (AAG). A equipa do estudante de Farmácia do Instituto Politécnico da Guarda (IPG), que integrou a direção anterior, foi empossada no passado dia 28.

Na sua intervenção, o dirigente assumiu que a primeira tarefa será «inovar a imagem da Associação Académica realçando os objetivos da sua existência». Recordou também que «não se pode ignorar o constante e visível afastamento dos estudantes do movimento associativo nos últimos anos», tendo sublinhado que é de «extrema importância criar mecanismos e novas dinâmicas para que os estudantes voltem a ver as associações como estruturas que incentivam a prática desportiva, que desenvolvem atividades culturais e, acima de tudo, é preciso verdadeiramente olhar para os problemas sociais que se agravaram nos últimos anos». Nesse sentido, Nuno Pereira lembrou que «existem muitos colegas que nem dinheiro têm para pagar as propinas, quanto mais para se manterem três anos nesta instituição».

O presidente da AAG disse-se ainda preocupado com a baixa taxa de ocupação do IPG na primeira fase de acesso ao ensino superior, tendo afirmado que o Politécnico «é uma instituição que contribui muito para a economia local e até mesmo regional». O responsável defendeu, por isso, que «é importante diminuir as vagas das instituições politécnicas das grandes áreas metropolitanas para que as vagas do interior tenham mais probabilidade de serem preenchidas». Presente na tomada de posse, Constantino Rei, presidente do IPG, afirmou que «é importante ter algum realismo naquilo que fazemos e para esse realismo e para essa responsabilidade naturalmente que podem continuar a contar com a presidência do Instituto». Além de Nuno Pereira, fazem parte dos novos órgãos sociais da AAG Rui Badana (presidente da Assembleia-Geral) e João Brígida (Conselho Fiscal). Já André Barroca assume a função de vice-presidente da direção e Jaime Gomez a de tesoureiro.