Secção: Em Foco

Jardim do Solar Teles de Vasconcelos está mais perto de acolher a sede da CVRBI e os antigos Paços do Concelho de albergar a CIM-BSE

Contrato de comodato entre Câmara da Guarda e CVRBI já foi assinado

«Pensando no centro histórico da Guarda e nos imóveis degradados decidimos criar condições melhores, implementando aqui duas sedes com poder administrativo», disse Álvaro Amaro segunda-feira, na assinatura do contrato de comodato entre a autarquia e a Comissão Vitivinícola da Região Beira Interior (CVRBI).

O jardim do Solar Teles de Vasconcelos está, desta forma, mais perto de acolher a nova sede da CVRBI e os antigos Paços do Concelho de albergar a Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) e uma loja de produtos regionais. O projeto do arquiteto Jorge Palma para os Paços do Concelho, na Praça Velha, já foi posto a concurso e visa «recuperar o edifício das más intervenções que foram feitas, tentando ser o menos evasivo possível», adiantou o autor da requalificação. Para o presidente da CVRBI, «andámos algum tempo a pensar qual seria a solução ideal e foi possível aliar as partes positivas. Por um lado conseguimos que os Paços do Concelho continuem como monumento político e, por outro, que o outro edifício no jardim do Solar Teles de Vasconcelos venha a ser um monumento técnico». João Carvalho revelou que «uma das coisas que tinha dificuldade era explicar aos associados como ia gastar cerca de meio milhão de euros num espaço que não era nosso e não possuía, apesar de ser um excelente edifício. Assim, no Jardim Solar Teles de Vasconcelos temos, com o sol, um ambiente campestre e, sem sol, o ambiente das salas». A nova sede da CVRBI passará a ser «um lugar digno para receber visitantes de todo o mundo», acrescentou o responsável.

As empreitadas têm um valor global de 854 mil euros e destinam-se a criar condições para a instalação das sedes dos dois organismos. Oitenta e cinco por cento do custo das obras são da responsabilidade da Câmara da Guarda, estando integradas no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU). Os restantes 15 por cento cabem à CVRBI. Na sessão, Álvaro Amaro disse acreditar que estes investimentos «vêm ajudar a economia e dinamizar o centro histórico». As obras arrancam na próxima semana e, de acordo com João Carvalho, o Solar dos Vinhos poderá abrir já no próximo ano.

«Se nada for feito ao edifício contíguo aos antigos Paços do Concelho expropriarei o espaço»

O presidente da Câmara da Guarda aproveitou a cerimónia para anunciar que «se nada for feito em relação ao edifício anexo aos antigos Paços do Concelho, garanto que deitarei as mãos e expropriarei aquele espaço». Álvaro Amaro revelou que a autarquia já teve intenção de comprar a casa mas «não podemos ir além dos valores oficiais». Depois de ter sido feita a avaliação, o município tentou negociar o valor que podia oferecer, no entanto, não teve «qualquer tipo de recetividade» por parte dos proprietários. Perante esta decisão, o autarca pretende «olhar para um espaço mais valorizado e qualificado», lembrando que «de um ano para o outro conseguimos atrair mais mil pessoas à Guarda e atraindo mais turismo, dinamizamos a economia local».