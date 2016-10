Secção: Atualidade

Orçamento de Estado para 2017 vai aumentar novos impostos indiretos

«O único banco que nós sabemos que será português sempre é a Caixa Geral de Depósitos e por isso a quisemos 100 por cento pública», afirma António quando em entrevista ao “Público” esta segunda-feira, quando questionado sobre a possibilidade de o Novo Banco ficar em mãos portuguesas.

Em declarações ao matutino, o primeiro-ministro deixa algumas novidades e muitas confirmações: o Orçamento de Estado para 2017 vai aumentar novos impostos indiretos e o polémico escalão para o IMI sobre imóveis de luxo também vai avançar, embora ainda não sejam conhecidas todas as condicionantes. Os trabalhadores da função pública só terão novos aumentos em 2018.

«É sabido que o nível de inflação está baixo e que em 2018 temos previsto retomar as atualizações, bem como encarar as questões de fundo relativamente às carreiras», diz. Já o IRS, irá manter-se sem mudança de escalões.

Costa assume , ainda, o fraco desempenho da economia portuguesa. Esta deverá crescer pouco mais de 1 por cento em 2016, admite. «Tudo converge para termos um crescimento acima de 1 por cento, mas esse nível de crescimento só demonstra que temos de prosseguir a reposição de rendimentos e a criação de condições para poder haver investimento», sublinha.

O Orçamento do Estado para 2016 tinha por base uma previsão de crescimento de 1,8 por cento. Contudo, em julho, no relatório que enviou à Comissão Europeia com os argumentos para travar as sanções por défice excessivo, o Governo já tinha revisto esta estimativa para 1,4 por cento.