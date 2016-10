Secção: Atualidade

Cavaco Silva passou 15 anos a pagar um valor de IMI abaixo do que era devido

Cavaco Silva terá pago metade do IMI do valor a que estaria sujeito durante 15 anos, avança a edição do PÚBLICO deste sábado. No centro da polémica está a moradia do antigo Presidente da República na praia da Coelha, a conhecida Gaivota Azul, em Albufeira.

Segundo o jornal diário, em 2000 os dados que chegaram às Finanças estavam errados quanto à casa, a sua área e características. Tal, fez com que o valor de IMI a ser cobrado caísse para perto de metade do valor devido. Em 2015 os serviços fiscais reavaliaram a Gaivota Azul e chegaram a um valor de 392.220 euros. Um número muito diferente dos 199.469 euros que, em 2009, a Autoridade Tributária atribuía como sendo o valor patrimonial daquela moradia

Essa mesma reavaliação levou a um aumento brutal de impostos para o antigo chefe do executivo português. Este ano, Aníbal Cavaco Silva terá pago o IMI no valor de 1372 euros, em 2010, a título de exemplo, terá pago 797.