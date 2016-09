Secção: Desporto

Covilhanenses venceram 1-0 em Joane e gouveenses perderam 2-1 em casa com a Académica de Coimbra

Sp. Covilhã segue na Taça, Gouveia eliminado

Desportivo de Gouveia deu boa réplica à Académica

Os dois representantes da região na Taça de Portugal tiveram sortes diferentes na segunda eliminatória perante adversários também eles de estatuto diverso. No domingo, o Sp. Covilhã venceu 1-0 em Joane, do campeonato Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga, e segue em frente na competição. Pelo caminho ficou o repescado Desportivo de Gouveia, que perdeu 2-1 em casa com a Académica, da IIª Liga.

O dia foi de enchente no Municipal do Farvão, onde foram registados cerca de 3.000 espetadores para verem uma partida bem disputada e praticamente sentenciada no final do primeiro tempo. A Académica entrou a dominar, mas só aos 41’ e 43’ conseguiu marcar por Rui Miguel. Até então, a defesa do Gouveia foi adiando o funcionamento do marcador e até podia ter marcado aos 13’ na única oportunidade dos comandados de Jorge Cardoso. Só que Abdoulaye, à “boca” da baliza, não conseguiu desviar a bola endossada por Ambrose. No segundo tempo, os locais surgiram mais ofensivos e reduziram a desvantagem aos 72’ por Oumar, assistido por Ambrose. Antes, Rui Miguel tinha enviado uma bola à barra. Até ao final a Académica segurou o jogo e contrariou a pressão do Gouveia, que deu boa réplica nesta partida. Pelo Desportivo alinharam Bruno, Edson, Oscar, Oumar, Elvis, Diego (Ednilson, 84’), Copas, Octávio, Lanzinha (Hélder, 62’), Ambrose e Abdoulaye.

Em Joane, no concelho de Famalicão, o Sp. Covilhã controlou o encontro desde o início mas revelou falta de discernimento para chegar à baliza contrária. Por isso, pertenceu aos locais a primeira situação de perigo, aos 14’, quando Zezé se isolou, mas Igor, rápido a fazer a mancha, impediu o golo ao dianteiro. O aviso serviu para “acordar” os visitantes, que foram mais pressionantes junto à área minhota e podiam ter marcado aos 43’, mas o remate de primeira de Gilberto, à entrada da área, foi travado pelo guardião Sérgio com uma defesa difícil. As equipas foram para intervalo e no regresso o Covilhã marcou um golo vistoso aos 47’. O recém-entrado Davidson respondeu a um cruzamento da direita com um pontapé de bicicleta dirigido de cima para baixo, indefensável para Sérgio. No segundo tempo os serranos melhoraram e foram dominadores, com o avançado brasileiro a desperdiçar uma oportunidade para bisar aos 55’. Já nos descontos foi Chaby que atirou à trave.

O Sp. Covilhã está apurado para a terceira eliminatória da Taça de Portugal e alinhou neste jogo com Igor Rodrigues, Mike, Zarabi, Joel, Ofori, Djikiné (Chaby, 43’), Gilberto, Prince, Harramiz, Luís Pinto (Davidson, 46’) e Bokila (Ponde, 64’). O sorteio realiza-se esta quinta-feira na sede da Federação Portuguesa de Futebol.