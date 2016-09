Secção: Cultura

A decorrer em Seia de forma ininterrupta desde 1995, festival de cinema ambiental é um dos mais antigos do mundo

90 filmes a concurso no CineEco

Tempo de leitura: 2 m

A 22ª edição do CineEco - Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela vai ter 90 filmes a concurso e o FINCA - Festival Internacional de Cinema de Buenos Aires (Argentina) como convidado especial.

O evento decorre de 8 a 15 de outubro na Casa Municipal da Cultura de Seia e tem como tema “Nuclear, Não Obrigado!” com o objetivo de «alertar, prevenir e sensibilizar pessoas, instituições e governos para os perigos que a exploração de energia nuclear traz ao planeta e à qualidade de vida dos cidadãos», refere a organização a cargo da autarquia. Este ano mais de 600 documentários, oriundos de mais de 30 países, concorreram ao festival, tendo sido selecionados 90 filmes, dos quais 27 foram realizados ou coproduzidos por portugueses. A seleção oficial está disponível no site www.cineeco.pt. Como habitualmente, o CineEco tem várias secções competitivas e atividades paralelas, entre as quais conferências, concertos, “workshops” e exposições.

Além disso, serão também promovidas sessões infantis e para escolas.

Na competição internacional de longas-metragens estão filmes como “A Morte Diária”, de Daniel Lentini (Brasil), “Rio Corgo”, de Maya Kosa & Sérgio da Costa (Suíça/Portugal), “A Vida em Chamas”, de Manuel H. Martín (Espanha), “Flores do Futuro: Dobra Voda”, de Valérie Valette (França), “O Normal é mais que um Filme”, de Renee Scheltema (África do Sul), e “Sempre a Terra”, de Sarah Grohnert (Nova Zelândia). Nas atividades paralelas destaca-se um concerto para olhos vendados, de Luís Antero, uma oficina sobre os 40 anos do Parque Natural da Serra da Estrela e a conferência sobre “Conservação e Desenvolvimento Local no Século XXI: os desafios no Parque Natural da Serra da Estrela”. A decorrer de forma ininterrupta desde 1995, o CineEco é um dos festivais de cinema ambiental mais antigos do mundo e um dos fundadores da plataforma internacional “Green Film Network”, que congrega 28 festivais internacionais da categoria “ambiente”.