Sortelha

“Muralhas com História” recebeu cerca de dez mil visitantes

O evento “Muralhas com História” «ultrapassou as expetativas» do município do Sabugal, segundo a vice-presidente, Delfina Leal.

Entre sexta-feira e domingo, passaram pela Aldeia Histórica de Sortelha cerca de dez mil visitantes, que viajaram até à época medieval. Esta edição foi inspirada no século XIII-XIV e na época do trovador que deambula de terra em terra à procura do seu sustento. Este regresso ao quotidiano medieval foi complementado com um mercado, tabernas, animação, uma recriação histórica, torneios a cavalo, momentos mágicos com espetáculos de fogo e malabares, entre outros. Delfina Leal garante que o balanço «é muito positivo», tratando-se de um «evento mágico, que recebeu muitos estrangeiros (principalmente espanhóis), bem como portugueses da região e de quase todo o país». O objetivo da autarquia continua a ser o de «dar visibilidade à aldeia, fazendo com que as pessoas conheçam e possam divulgar», adianta a vice-presidente, acrescentando que «é por isso que continuamos este trabalho e apostamos neste cartaz, que já está marcado na memória das pessoas». Esta foi a sexta edição do “Muralhas com História” e, de acordo com a responsável, é um evento para «continuar».