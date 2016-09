Secção: Sociedade

Ranking das melhores instituições de ensino superior é realizada há 12 anos pela “Times Higher Education”

UBI entre as melhores universidades do mundo

A admissão da UBI acontece na sequência da integração noutras listas internacionais

A Universidade da Beira Interior (UBI) entrou no ranking das melhores instituições de ensino superior do mundo organizado pela “Times Higher Education” (THE). Pela primeira vez, a instituição da Covilhã integra a lista de análise que é realizada há 12 anos pela prestigiada publicação inglesa.

No ranking são analisados 13 indicadores, que fazem parte de cinco grandes áreas. A universidade covilhanense alcançou os melhores resultados (dentro da média de todas as instituições participantes) no campo de “Citações” e “Internacionalização (docentes, alunos e investigação)”. Contudo, foram ainda avaliados os itens “Relação com as empresas”, “Ensino” e “Investigação”. Para o reitor da UBI, este reconhecimento vem «valorizar um trabalho constante que tem sido feito ao longo dos anos». António Fidalgo confessa que foi surpreendido ao ver a instituição entre as melhores do mundo, revelando ainda que ficou «muito agradado. É gratificante ver a UBI ocupar esta posição, enquanto outras instituições europeias têm perdido o seu lugar para as asiáticas». Na sua opinião, este resultado «demonstra que a UBI é uma universidade que se encontra muito bem e este reconhecimento é fruto de todo o trabalho e esforço que tem sido feito».

Também Paulo Moniz, vice-reitor para a Investigação, considera que, «no global, o THE representa uma experiência muito positiva». O presidente do Instituto Coordenador da Investigação (ICI) adianta que estas avaliações permitem «de forma complementar aferir, através de diagnósticos, as potencialidades, onde se deve melhorar, as oportunidades, as fraquezas, os riscos, como uma espécie de análise SWOT, mas mais versátil e com dimensionamento abrangente». Esta admissão na análise da “Times Higher Education” acontece na sequência da entrada da UBI noutras listas internacionais, como o “U-multirank”, onde a universidade se encontra há três anos consecutivos. Desta forma, Portugal conta com oito universidades incluídas no ranking da THE, que comparou 980 academias de 79 países.

A Universidade de Oxford (Inglaterra) lidera a classificação referente a 2016/17. Entre as portuguesas, Aveiro, Coimbra, Porto e Lisboa são as mais bem posicionadas (grupo das 401-500). As três primeiras conseguiram manter a classificação do ano anterior. Já a Universidade de Lisboa subiu 100 lugares e a Nova de Lisboa caiu na tabela e integra agora o grupo das 501-600. A Beira Interior e o ISCTE entraram diretamente para o grupo 601-800.