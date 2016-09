Secção: Atualidade

Segunda fase coloca 540 novos alunos na região

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai receber 307 novos alunos, já no Instituto Politécnico da Guarda (IPG), na segunda fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, foram colocados 233 novos alunos. Os resultados foram divulgados esta noite.

Por ocupar estão ainda 66 vagas na UBI e 222 no IPG.

A nível nacional, mais 9577 alunos foram colocados no ensino superior. Destes estudantes, 7708 “representam novas colocações”, enquanto os restantes 1869 correspondem a pessoas “que já se tinham matrícula na sequência de uma colocação na primeira fase”, mas que voltaram a concorrer. Comparativamente ao ano passado, o número de colocados nesta segunda tentativa de ingresso cresceu quase 2 por cento

Depois de na primeira fase as engenharias terem ultrapassado as médias de Medicina, a história inverteu-se. A saúde voltou a conquistar o topo das notas de entrada mais altas, ocupando quatro dos cinco primeiros lugares: Nesta fase, Medicina voltou a liderar como o curso com média de entrada mais alta (194,7 no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto). Ficaram por ocupar 5166 lugares nas universidades e politécnicos