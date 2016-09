Secção: Atualidade

Fim da isenção do IMI para partidos vai ser proposto pelo CDS

Tempo de leitura: 1 m

O CDS vai propor o fim da isenção dos partidos políticos sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). O partido liderado por Assunção Cristas vai apresentar hoje um projeto de lei para eliminar esta isenção, revela o "Expresso".

Esta ideia já tinha sido falada pela líder do CDS aquando da polémica sobre as isenções do IMI ao património da Igreja Católica e agora vai avançar mesmo para a Assembleia da República.

Outras dispensas de pagamento podem ainda ser discutidas. «Quanto a outras isenções, certamente estaremos disponíveis para, caso a caso, porque cada caso é um caso e tem a sua especificidade avaliar, numa lógica mais global», diz Nuno Magalhães, em declarações à Rádio Renascença.

O líder parlamentar do CDS rejeita ainda a ideia de que esta proposta abra a porta a um discurso demagógico sobre os partidos. «Demagógico é estar a dizer que há um problema de proximidade entre eleitos e eleitores e depois pedir aos cidadãos e às empresas sacrifícios e os partidos não acompanharem», explica.

Se o projeto do CDS fosse aprovado isso não iria afetar os custos com a sua sede nacional, pois trata-se de um edifício arrendado.