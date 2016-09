Secção: Atualidade

Feira Farta a decorrer na Guarda

A Feira Farta já começou na envolvente do mercado municipal da Guarda.

A segunda edição do certame organizado pela autarquia decorre no fim-de-semana com a participação de 43 freguesias do concelho, que divulgam os seus produtos agroalimentares, as tradições, a gastronomia e atividades de animação.

A animação do recinto está a cargo das coletividades locais, nomeadamente do Grupo de Cantares de Arrifana, Grupo de Concertinas do Carapito S. Salvador, Rancho Folclórico de Videmonte, Grupo de Cavaquinhos dos Trinta, Centro Cultural da Guarda e Grupo de Cantares da Faia.

No sábado (21 horas) haverá o espetáculo de revista “E porque não emigras?”, com Patrícia Candoso, Carlos Areia, Marta Fernandes, Paulo Patrício e Rosa Soares. Já no domingo sobe ao palco o popular cantor Marco Paulo para um concerto com início agendado para as 18 horas.