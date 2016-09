Secção: Opinião

Amadurecemos com os danos, não com os anos

No passado dia 15 de setembro foi assinado um memorando de entendimento através do qual a região Centro se une em nome da Economia da Saúde. Excelente iniciativa!

Quem faz parte desta aliança em torno de uma causa tão nobre quanto necessária, a saúde e a economia? – CCDRC; as Universidades de Coimbra, de Aveiro e da Beira Interior; o Centro Hospital e Universitário de Coimbra, o Centro de Medicina de Reabilitação Rovisco Pais, os Centros Hospitalares Cova da Beira e do Baixo Vouga; a Administração Regional de Saúde do Centro; a Entidade Regional de Turismo do Centro; o Biocant e o Instituto Pedro Nunes. E a Guarda?

Vejamos, uma leitura mais atenta sobre o objetivo desta aliança - A afirmação internacional da Economia da Saúde da região Centro, designada por CentroPT Health Alliance – obriga-nos a refletir e a questionar: E a Guarda?

A história e a geografia da Nossa região obriga-nos afirmar: Temos história no tratamento da doença; Temos um património edificado ímpar. Assim, temos dois dos eixos importantes nesta aliança – saúde e turismo. O que falta? Economia e investigação!

Por via desta carência se não olharem para nós temos que elevar ainda mais alto o som e tom de indignação da pergunta: E a Guarda?

Que pena passarmos quase sempre ao lado de iniciativas com propósitos tão elevados, na realidade ficámos de fora da saúde, da economia e do turismo, três dos eixos mais importantes para o desenvolvimento da Nossa região.

Que pena não gostarem de nós!

Que pena não termos gente que goste da Guarda!

Curioso é ainda o papel da CCDRC, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que neste entendimento deixou de fora a Guarda, deixou de fora a ULS da Guarda. Assim só vamos conseguir respirar, não vamos conseguir viver e sobreviver, são sempre apoiados os mesmos! Indignados! É que este organismo desconcentrado do Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, com tutela conjunta com o Ministério do Ambiente, tem como competência estimular e promover os agentes e as atividades regionais, contribuindo para a prossecução dos grandes desígnios da coesão do espaço regional e nacional e para o reforço da competitividade em torno da valorização dos recursos regionais e da promoção da inovação. (in, http://www.ccdrc.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=254&Itemid=5): E a Guarda?

E onde anda o conselho de administração da ULS? O que anda a fazer? Certamente não conhece nem conhecia este memorando, talvez não tenha sequer sido convidado para o evento… Que força temos assim!!!

Curioso… O sr. presidente da Câmara da Guarda, o Nosso edil, esteve na primeira fila desta cerimónia que decorreu na passada quinta-feira, no Centro de Congressos dos Hospitais da Universidade de Coimbra; Sentado na primeira fila, perguntamos: Em que qualidade lá esteve? Na verdade vários poderiam ser!!! Com tantos “bombos”, ficou por tocar o principal – pretender elevar a Guarda ao mais alto nível… Certamente não conhecia o contexto da apresentação; Certamente o mesmo não lhe interessou; Certamente já não lhe interessa; Certamente ficou envergonhado ao conhecer que tão nobre quanto necessário projeto poderia ajudar a alavancar a Nossa Guarda… Ou será que a Guarda apenas serviu para se alavancar… Ou será que já se perfila nos cenários de acontecimentos de Coimbra…. Que pena, a Guarda sempre a perder!

De facto, as decisões técnicas produzem resultados técnicos e as decisões políticas produzem resultados políticos! Mas, verdade é ainda que sem dados somos apenas mais uma pessoa com uma opinião. Venham os dados: A Guarda quer Saber… Porquê?

Por: Cláudia Teixeira