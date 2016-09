Secção: Desporto

Serranos empataram em casa com o União da Madeira a uma bola e somaram o segundo ponto na prova

Sp. Covilhã continua sem vencer na IIª Liga

Tempo de leitura: 1 m

Davidson foi um dos protagonistas do jogo do passado sábado

O Sp. Covilhã ainda não venceu na IIª Liga. No sábado, os serranos empataram 1-1 com o União da Madeira em casa em partida da sétima jornada.

Os locais foram os mais ofensivos na primeira parte do encontro, mas faltou-lhes objetividade e acerto na finalização. A ocasião mais flagrante de golo da formação orientada por Filipe Gouveia aconteceu aos 32’, quando Davidson, à entrada da área, rematou em arco e a bola saiu a poucos centímetros ao lado da baliza de Tony. Diarra também já tinha assustado e, antes do intervalo, Djikine ainda criou perigo, mas sem consequência. No segundo tempo foi a vez do União tomar a iniciativa. No entanto, contra a corrente do jogo, Ponde inaugurou o marcador aos 50’ ao finalizar um contra-ataque dos covilhanenses protagonizado por Mike e Pintassilgo.

Cinco minutos depois, os “leões da serra” podiam ter aumentado a vantagem, mas o remate forte de fora da área de Gilberto rasou o poste. Perdida esta oportunidade, foram os madeirenses que marcaram aos 61’, num livre cobrado por Breitner. Estabelecida a igualdade, o jogo pautou-se pelo equilíbrio até ao apito final. Com este resultado, o Covilhã é agora penúltimo do campeonato e jogou ontem no Porto [após o fecho desta edição] para defrontar a equipa “B” dos “dragões”, 12º classificado.