Trabalhadores mais jovens perderam um terço dos salários

Os trabalhadores mais jovens (com menos de 25 anos) viram-se perante uma perda de quase um terço (31 por cento) dos seus salários mensais entre 2009 e 2014, a maior descida entre os restantes escalões etários e que está ligada ao mercado de trabalho.

Segundo o “Expresso”, essa quebra poderia ser «expectável» por serem trabalhadores em início de carreira, mas também pode refletir a «precariedade e vulnerabilidade» dos mais jovens em relação ao emprego, conclui o estudo “Desigualdade do Rendimento e Pobreza em Portugal: 2009-2014”. Estes números são apresentados num estudo coordenado por Carlos Farinha Rodrigues, economista e especialista em matéria de desigualdades e pobreza, e apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

As conclusões principais são apresentadas no site “Portugal Desigual”, feito numa parceria com o “Expresso” e com a SIC (que fez quatro reportagens, uma sobre cada pergunta, a passar durante esta semana). Os dados mostram que a redução de 31% do ganho médio dos trabalhadores com menos de 25 anos foi quase cinco vezes maior do que a queda do que em média os portugueses ganham (-6,3 por cento).

Em causa estão todos os rendimentos obtidos através do trabalho, que inclui não só a remuneração de base, mas também horas extra, subsídio de férias ou prémios. «A forte queda do ganho dos trabalhadores mais jovens revela-se, assim, como a característica mais marcada das alterações ocorridas no mercado de trabalho em termos da idade dos seus participantes», explica o estudo.

Se os trabalhadores com menos de 25 anos perderam 31 por cento do seu ganho médio, os trabalhadores com 65 anos ou mais perderam 7,3 por cento. Uma perda que, em termos relativos, fica próxima daquilo que os jovens entre os 25 e os 34 anos perderam (7,5 por cento).

A desigualdade salarial não se fez sentir de maneira diferente apenas entre gerações. O espaço que separa os salários das mulheres e dos homens aumentou neste período, entre 2009 e 2014. Se em 2009 o ganho das mulheres correspondia a 84 por cento dos homens, a proporção desceu para 77 por cento para 2014.

E que peso teve a crise? «É sempre difícil essa avaliação, uma vez que os efeitos da crise são bastante complexos. O que sabemos é que em termos de remunerações de base e de remunerações em geral (incluindo os ganhos), tem havido oscilações de difícil interpretação, em sentidos diferentes no decurso dos últimos anos, que podem remeter para alterações meramente conjunturais», responde Sara Falcão Casaca, professora no ISEG e ex-presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade, sublinhando que o valor se mantém «elevado».

Este estudo faz ainda uma avaliação detalhada à desigualdade salarial em Portugal. E os números mostram que em 2009 um em cada cinco (20 por cento) portugueses ganhava mensalmente menos de 700 euros pelo seu trabalho – mas a proporção aumentou. Quase um terço dos trabalhadores (29 por cento) recebia menos de 700 euros por mês em 2014.

A sublinhar ainda o facto de haver uma maior proporção de trabalhadores pobres e de 8 por cento de todos os trabalhadores por conta de outrem viverem abaixo do limiar de pobreza em 2014. Sem esquecer, no entanto, que fora do universo dos trabalhadores por conta de outrem ficam outras situações precárias no mercado de trabalho, como a falsa prestação de serviços, que não são contabilizados nestes números.