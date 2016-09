Secção: Região

Sortelha

Trovadores à solta no evento “Muralhas com História”

A Aldeia Histórica de Sortelha (Sabugal) é o palco, a partir de amanhã, da iniciativa “Muralhas com História”.

Até domingo, num ambiente de festa, entre mercadores, taberneiros, donzelas e cavaleiros, aquela aldeia do concelho do Sabugal regressará à época medieval. A edição deste ano é inspirada no século XIII-XIV e na época do trovador, do cantor que deambula de terra em terra à procura do seu sustento. Esta viagem ao quotidiano medieval será complementada com um mercado, tabernas, animação contínua, uma recriação histórica, torneios a cavalo, demonstração de ofícios, áreas expositivas (acampamento militar, jogos medievais, cetraria e animais da quinta) e momentos mágicos com espetáculos de fogo e malabares. Amanhã realiza-se o espetáculo “Lenda das Lendas” e no domingo “Trovas e provas a Dona Isabel”.

Organizado pelo município do Sabugal, o “Muralhas com História” começa amanhã a partir das 18 horas e ao passar as portas de Sortelha todos os visitantes receberão um “Pass’a Porta” que os convida a descobrir os recantos desta aldeia. Quem passar por todos os locais habilita-se a um prémio. A autarquia vai disponibilizar um autocarro que fará gratuitamente a ligação, ida e volta, entre a sede do concelho e Sortelha. O percurso faz-se entre o Largo da Fonte (junto ao posto de turismo), com paragem em Aldeia de S. António, e a entrada do centro histórico de Sortelha (Poente). À chegada a Sortelha assegura-se, ainda, o transporte (de 15 em 15 minutos, aproximadamente) entre os parques de estacionamento (Campo da Bola e Corredoura) e a entrada no centro da mais famosa das Aldeias Históricas de Portugal.