Sabugal

“A Carreira” chega às aldeias do concelho raiano

Investimento da autarquia ascende os 100 mil euros.

Desde o passado dia 12 que a autarquia do Sabugal disponibiliza aos munícipes “a Carreira”, um serviço de transportes públicos que serve todo concelho.

O projeto está ainda numa fase de experimentação, mas já se encontra em funcionamento. A vice-presidente do município adianta que «os horários e os trajetos sofreram e podem ainda sofrer alguns ajustes de forma a torná-los mais diretos ao Sabugal e diminuir o tempo que as crianças e os passageiros passam no caminho». A rede conta com 13 trajetos, sendo um deles urbano. O objetivo é «melhorar a mobilidade dos sabugalenses, possibilitando um transporte mais eficiente e direto na sua utilização, através de uma rede mais alargada de percursos e horários», sublinha Maria Delfina Leal. Cada percurso será realizado uma vez de manhã e outra ao início da tarde, fazendo o percurso de regresso às aldeias ao final da manhã e da tarde.

Segundo a autarca, esta é uma forma de «incentivar a população a usar mais os transportes públicos e facilitar a circulação dentro do concelho, mesmo ao sábado», lembrando que estas ligações «não aconteciam antes». Os munícipes que possuírem o Cartão Municipal do Idoso têm direito a uma viagem semanal (ida e volta) gratuita. Para implementar o projeto o município celebrou contratos com duas empresas, a Viúva Monteiro & Irmão, sediada no Sabugal, e a multinacional Transdev – que também disponibiliza um serviço similar no concelho de Pinhel. Este investimento por parte da autarquia ascende aos 100 mil euros.

Devido à «complexidade» do processo pela dimensão geográfica do concelho, o município apela à população que ajude «a identificar lacunas que possam existir», refere Maria Delfina Leal.