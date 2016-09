Secção: Sociedade

Cooperativa vive situação económica e financeira «muito difícil» por causa de dívida elevada à banca, a associados e fornecedores

Adega da Covilhã avança para Plano Especial de Revitalização

Este ano não vai haver receção de uvas por parte da Adega Cooperativa da Covilhã. Esta era já uma decisão que se vinha a prenunciar, mas após uma reunião de direção tornou-se inevitável.

Numa carta enviada aos associados no passado dia 10, onde é comunicada a deliberação, junta-se ainda outra informação, a de foi solicitado a sete dos dez trabalhadores que «peçam a suspensão imediata dos contratos de trabalho», ficando apenas três funcionários da área administrativa e comercial. A «evolução do mercado, que tem privilegiado produtos de menor qualidade a preços impraticáveis», e a «elevada dívida a associados e fornecedores» são alguns motivos apresentados no documento que fala numa «muito difícil situação económica e financeira, cujo início terá sido há uns bons 20 anos». Neste momento a solução da Cooperativa pode passar pelo Plano de Especial de Revitalização (PER), «que consideramos ser o que poderá viabilizar a Adega da Covilhã no futuro», mas a direção presidida por Francisco Matos Soares ainda aguarda uma decisão do tribunal. Ao ser aprovado o PER, a Caixa Geral de Depósitos, um dos três maiores credores da instituição, já se mostrou aberta à negociação.

No documento enviado aos sócios, a direção da Cooperativa assegura que «foram feitas todas as tentativas para resolver a situação» e justifica que a decisão de avançar com o PER aconteceu por se tratar de «uma situação limite», sendo que o resultado deste processo é «ainda imprevisível». Atualmente a Adega covilhanense tem uma dívida à banca de dois milhões de euros, 70 por cento da dívida global, tendo pago já 726.926 só em juros aos credores que terão uma palavra final a dizer sobre o futuro daquela entidade.

Desde 2010 que o rumo da instituição piorou após uma campanha «muito reduzida», garantida apenas pelos membros efetivos da direção e poucos associados. Neste momento o cenário não é muito animador e o futuro é incerto. Contudo, a direção lembra que a Adega tem «todas as condições para funcionar, produzindo bons vinhos», mas sem o apoio da banca, dos associados e das entidades locais e oficiais «não é possível continuar a manter a porta aberta».