Secção: Em Foco

ULS da Guarda vai pagar faseadamente a parte do investimento que a autarquia terá de suportar com a obra

Município constrói novo Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa

Serviço de Urgência Básica funciona em contentores há sete anos

A funcionar há sete anos em contentores provisórios, o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Vila Nova de Foz Côa vai ser substituído por um novo Centro de Saúde a construir de raiz numa empreitada da responsabilidade do município. A necessidade de uma nova unidade já não é nova, o que é inédito é o facto de ser a autarquia a assumir essa responsabilidade.

«Se a obra fosse incumbida ao Ministério da Saúde não saberíamos quando poderia avançar», justifica o presidente Gustavo Duarte, para quem há «urgência de termos melhores condições para os nossos utentes». O investimento previsto ronda o milhão de euros, mais IVA, e os trabalhos adjudicados à Edibeiras vão arrancar, «provavelmente», ainda este ano. De acordo com o edil, apesar do SUB «ter boas condições e já ser positivo termos Urgências, uma vez que os fozcoenses não são obrigados a deslocar-se, torna-se importante e premente dar-lhes condições ainda melhores». A empreitada já tem garantido um financiamento de 306 mil euros do “Portugal 2020”, sendo que o restante será adiantado pela Câmara Municipal. «No fundo, será um género de empréstimo dado que a autarquia vai avançar com o montante necessário, que mais tarde será pago, de forma faseada, pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que ficará com a unidade», adianta o autarca.

Gustavo Duarte acrescenta que «tivemos de nos mexer, pois o montante disponibilizado para a Saúde (da região norte) ronda os 27 milhões de euros, dos quais 70 por cento ficam apenas em Vila Nova de Gaia e Porto». No entanto, o presidente está «confiante» que haja um reforço de verbas. Contudo, mesmo que isto não aconteça, «o projeto vai arrancar», garante. O novo edifício será construído num terreno que pertence ao município junto à antiga Escola Agrícola e terá dois pisos. No primeiro ficarão os serviços do centro de saúde e no rés-do-chão as Urgências. Relativamente à unidade que ainda se encontra em funcionamento, o edifício será entregue à Santa Casa da Misericórdia, «que já tem alguns projetos em mente para ali concretizar», afirma o autarca. Gustavo Duarte espera que a obra seja concessionada no final de outubro, estando a sua conclusão prevista para dezembro de 2017.