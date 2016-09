Secção: Atualidade

Dia Mundial da Paz assinalado em Belmonte

Tempo de leitura: 1 m

Realizou-se esta manhã, em Belmonte, um cordão humano pela Paz, com crianças do concelho, idosos, educadores, populares e alguns elementos da corporação de bombeiros do concelho.

Uma iniciativa organizada pela Biblioteca Municipal de Belmonte, com o apoio do Município, onde houve ainda um momento musical a cargo da Escola de Música de Belmonte, lançamento de balões e lançamento de pombas.