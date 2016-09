Secção: Atualidade

Antigo conselheiro nacional deixa PSD

Tempo de leitura: 1 m

O episódio da apresentação de Passos Coelho do novo livro de José António Saraiva, ex-diretor do “Sol”, intitulado “Eu e os políticos: o que não pude (ou não quis) escrever até hoje [O livro Proibido]”, foi decisivo.

Segundo conta o "Expresso", após ter lido o livro «polémico» numa noite, Paulo Vieira da Silva, antigo conselheiro nacional do PSD, tomou a decisão de sair do partido de que era militante há mais de 25 anos. «É completamente inadmissível que o presidente do PSD e ex-primeiro-ministro de Portugal faça a apresentação deste inqualificável livro que ultrapassa todos os limites da razoabilidade», diz ao matutino.

O ex-militante deixa muitas críticas ao atual líder do partido numa carta. Segundo ele, Passos Coelho passou de «primeiro-ministro a profeta da desgraça» e está «desfasado da atual realidade política e social», acusa.

O antigo conselheiro nacional do PSD denuncia uma «deriva neoliberal» que o PSD conheceu com a liderança de Passos, o que terá afastado o partido dos «princípios ideológicos que estiveram na génese da sua fundação». Com a ascensão de Passos Coelho à liderança do PSD, «a mediocridade passou a ser premiada», diz.